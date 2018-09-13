Захарова прокомментировала итоги «геополитического моделирования» Запада

Москва, , 16:32 — REGNUM Очередная волна террористических акций в Ливии стала наглядным примером фиаско эксперимента западных стран в геополитическом моделировании в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Наглядный и очень трагический пример абсолютного фиаско эксперимента западных стран по геополитическому моделированию — моделированию мирового масштаба, безусловно, имеющего отражение на всём регионе Ближнего Востока и Северной Африке. И, конечно, просто испепелившего, истребившего ливийскую государственность», — заявила Захарова.

Несмотря на усилия миссии ООН в Ливии, которые направлены на восстановление правопорядка в Триполи, в некоторых её районах периодически происходят новые боестолкновения между отдельными вооружёнными группировками, подчеркнула она.

Так, серьёзным ударом по системе безопасности в Триполи стал совершённый ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10 сентября теракт против офиса Ливийской национальной нефтяной корпорации — в результате двое нападавших убито и ранено порядка 10 мирных жителей. 11 сентября неизвестными боевиками было выпущено несколько ракет по международному аэропорту Майтига, что привело к его очередному закрытию. Лишь по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв.

«Эти экстремистские акции лишний раз подтверждают необходимость сплочения всех ответственных лиц в Ливии на решительное противодействие террористам, которые преследуют цель воспрепятствовать продолжению процесса внутриливийского политического урегулирования в соответствии с планом действий спецпредставителя ООН по Ливии», — подчеркнула дипломат.