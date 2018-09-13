В Раде призвали судить министра инфраструктуры Украины

Киев, , 16:28 — REGNUM Только суд может поставить точку в уголовных производствах открытых в отношении министра инфраструктуры Украины (креатура «Народного фронта») Владимира Омеляна и экс-нардепа от «Народного фронта», уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом 13 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил депутат от фракции «Народный фронт» Игорь Лапин.

«Не совсем порядочно давать комментарии, не видя уголовного дела, не видя материалов уголовного производства. Хотя мой опыт адвокатской работы с 17-летним стажем говорит о том, что в этой ситуации обязательно должен быть обвинительный приговор суда. Обвинительный приговор суда должен быть, если господин Омелян виновен, а если господин Омелян невиновен и выиграет суд, то обвинительный приговор должен касаться тех лиц, которые незаконно завели на него уголовное дело. Это будет знаковым для всех… Мы знаем, у нас в государстве часто происходят незаконные обвинения в уголовных преступлениях», — сказал Лапин, комментируя открытие Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовного производства в отношении Омеляна.

Он напомнил, что сегодня Национальное агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не успевает проверять декларации чиновников. По словам Лапина, «Народный фронт» не будет покрывать коррупционеров, вина которых будет признана судом.

«Я не провожу анализ деклараций коллег. Для этого у нас есть новосозданные органы, которым дали полномочия и для которых создали беспрецедентное законодательство. Сегодня НАПК вместо 50 тыс деклараций проверило 5−6 тыс. Если есть вопросы к Людмиле Денисовой, пожалуйста, есть НАБУ, САП, суд — все рычаги есть. Если это будет доказано, то человек должен отвечать перед законом. Для меня это очевидный вопрос… Если вина будет доказана, не мне политику разглагольствовать, пусть суд ставит точку в этих делах», — добавил Лапин.

Он также считает, что правоохранители должны расследовать и передать в суд дело о крупных лотерейных выигрышах лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко.

«Я слышал о ситуации с лотереями. Даже с трибуны парламента господин Холодницкий говорил, что ему в жизни не хватает выиграть в лотерею, чтобы иметь дом в Козине… Критерием истины является обвинительное или оправдательное решение суда. Я слышал объяснения представителей «Радикальной партии» относительно этих лотерей, выигрышей», — подытожил Лапин.

Ранее, 13 сентября, пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира заявила, что следователи НАБУ подозревают министра Омеляна в нарушении двух статей Уголовного кодекса.