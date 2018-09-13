Власти Италии обещают новый закон для СМИ против «конфликта интересов»

Рим, , 16:26 — REGNUM Правящее итальянское «Движение 5 звезд» подготовит проект закона, регламентирующий работу СМИ, в частности, закон будет направлен на противодействие «конфликтам интересов», заявил в интервью Affari Italiani в четверг, 13 сентября, глава движения, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

Сейчас все крупнейшие СМИ в стране находятся в руках нескольких бизнес-групп, отметил вице-премьер. Одни и те же люди входят в состав руководителей крупных компаний и в состав наблюдательных советов в СМИ.

В частности, это касается группы Benetton и таких изданий, как La Repubblica, Il Sole 24 ore, Il Messaggero и Il Mattino. Правительство Италии обвиняет группу Benetton, оператора платных магистралей, в обрушении моста Моранди в Генуе. Издания, зависимые от группы, не имеют возможности говорить на эту тему честно, уверен Ди Майо.

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Новый закон обяжет все СМИ сообщать читателям о том, кто является их владельцем и спонсором. Таким образом читатели смогут понять, публикациям на какие темы в данных изданиях не стоит доверять, отметил вице-премьер.