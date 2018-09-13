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Ответит ли Россия на провокацию США в Сирии? Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 17:00 мск

Ответит ли Россия на провокацию США в Сирии? Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 13 сентября 2018, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/638.

Читайте ранее в этом сюжете: Что мешает странам НАТО разгромить Россию? Радио REGNUM

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