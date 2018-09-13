Ответит ли Россия на провокацию США в Сирии? Радио REGNUM

Москва, 13 сентября 2018, 17:00 — REGNUM
- Какой урок должна извлечь Россия из провокации «Белых касок»;
- О подходе Японии к заключению мирного договора с Россией;
- Киев наращивает интенсивность обстрелов в Донбассе;
- Названы производители лучшего и худшего творога в России;
- С 2019 года в России вырастут тарифы на вывоз мусора.
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