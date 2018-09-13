В Совете Европы осудили Россию за «невыполнение обязательств перед Грузией»

Тбилиси, , 16:21 — REGNUM На 1323-м заседании комитета заместителей министров Совета Европы, которое прошло 12 сентября, Россия «удостоилась» очередного осуждения со стороны мирового сообщества за невыполнение обязательств перед Грузией, сообщил 13 сентября МИД Грузии.

По информации министерства, вопросы грузино-российских отношений спустя десять лет после войны 2008 года входили в повестку дня под названием «Совет Европы и конфликт в Грузии».

Выступивший на заседании от имени Грузии постоянный представитель страны в Совете Европы Ираклий Гивиашвили в очередной раз обвинил Россию в «грубом нарушении норм и принципов международного права, военной агрессии и оккупации грузинских территорий. Он подчеркнул, что и спустя 10 лет после войны Россия не выполняет условия подписанного 12 августа 2008 года соглашения о прекращении огня и продолжает милитаризацию «оккупированных регионов», возведение заграждений на «линии оккупации» и другие действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Заявление в поддержку Грузии сделали представители стран Евросоюза в Совете Европы. К этому заявлению присоединились участники заседания от Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Грузии, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Молдавии, Норвегии, Украины, Сан-Марино и Македонии.

Авторы заявления выразили беспокойство в связи с состоянием прав человека в «оккупированных регионах» и подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликта на основе уважения общепризнанных норм и принципов международного права.

Заявление призывает Россию к выполнению соглашения о прекращении огня, выводу своих войск с «оккупированных территорий», а также к проведению должного расследования факта смерти гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвале и исполнению правосудия по делу об убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория.

Как известно, в смерти обоих своих граждан Грузия обвиняет как представителей «сепаратистских режимов» Южной Осетии (Татунашвили) и Абхазии (Отхозория), так и Россию, на которую возлагают ответственность за все, что происходит на «оккупированных территориях».

С целью привлечения мирового сообщества к участившимся фактам задержаний и гибели граждан Грузии при пересечении так называемых «административных границ» с Абхазией и Южной Осетией правительство Грузии разработало специальный список Отхозория-Татунашвили, в который внесло всех лиц, подозреваемых в убийствах и пытках своих сограждан. Тбилиси надеется, что данный список будет пополнен и использован мировым сообществом для применения новых санкций в отношении России.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно данным Совета Европы от августа 2008 года и заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, начала именно грузинская сторона.