Захарова прокомментировала американские учения в Сирии

Москва, , 16:12 — REGNUM США начали масштабную информационную подготовку к военной агрессии западной коалиции в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В международно-политическом плане самую серьёзную озабоченность вызывает задействование Вашингтоном весьма широкого спектра возможностей — от заявлений официальных лиц до комментариев ангажированных СМИ. Цель, как представляется, — подготовка мирового общественного мнения к новой агрессии против Сирии», — заявила Захарова.

За этими приготовлениями легко просматривается «основная, настоящая цель — изменить вектор событий в этой стране, который за прошедший год-полтора развернулся в сторону урегулирования и стабилизации», добавила дипломат

7 сентября ведомая США международная коалиция начала военные учения на востоке Сирии, задействуя военную базу Эт-Танф. Целью учений заявлена отработка операций по переброске и развёртывания сил быстрого реагирования, а также нанесению ударов по позициям террористов с воздуха и земли.

По данным МИД РФ, за последнее время на базу было переброшено дополнительно около ста морских пехотинцев. При этом в созданной США 55-километровый зоне безопасности нашли прибежище недобитые террористы, которые продолжают совершать вылазки в направлении Пальмиры, Сувейды и других населённых пунктов.