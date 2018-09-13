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Замгенпрокурора по Уральскому ФО переезжает в Москву

Политика

На Урале Юрий Пономарёв проработал 11 лет

Екатеринбург, 13 сентября 2018, 16:05 — REGNUM  Заместитель генпрокурора России в Уральском ФО Юрий Пономарёв покидает Урал. Здесь он отработал более 11 лет, начав с должности прокурора Свердловской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас Пономарёв будет работать в Москве. Приказ об этом подписал генпрокурор России Юрий Чайка. В прощальном обращении Пономарёва к жителям Урала говорится, что период работы на Урале был чрезвычайно насыщенным, сложным, но незабываемым. Он поблагодарил прокуратуры регионов УрФО и окружного управления, органы власти регионов и округа, местного самоуправление, журналистов и других за слаженную работу, за взаимодействие.

В нынешней должности Пономарёв был с 12 октября 2011 года. Его предшественником был Юрий Золотов. Пономарёв родился в Саратове в 1962 году. В органах прокуратуры он работает с 1986 года. Среди прочего руководил прокуратурой города Грозного, а также являлся прокурором Чечни.

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