Еврокомиссар увидел в Европе «много маленьких Муссолини»

Рим, , 16:02 — REGNUM Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московичи заявил, что в руководстве ряда европейских стран есть «много маленьких Муссолини», передает Il Giornale в четверг, 13 сентября.

Еврокомиссар также заявил, что в Европу возвращается «атмосфера тридцатых годов».

Опасения еврокомиссара связаны с приближением выборов в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года, отмечают обозреватели издания. Действующие власти ЕС не без оснований опасаются, что следующий состав Европарламента и Еврокомиссии будет кардинально отличаться от нынешнего.

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Под «маленькими Муссолини» Московичи имел в виду, вероятно, прежде всего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьера Италии Маттео Сальвини, полагают авторы. «Наказывать» Орбана за его «недемократичность» Евросоюз уже начал. По мнению ряда наблюдателей, Сальвини имеет все шансы стать следующим.