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Макрон: государство ответственно за гибель Мориса Одена в 1957 году

Политика

Глава государства посетил в четверг, 13 сентября, дом вдовы Мориса Одена

Макрон: государство ответственно за гибель Мориса Одена в 1957 году
Морис и Жозетт Оден

Париж, 13 сентября 2018, 16:11 — REGNUM  Депутат французской партии «Вперед, Республика!» Седрик Виллани объявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «признает ответственность государства за гибель» борца за независимость Алжира Мориса Одена, замученного французской армией в 1957 году, сообщает Europe1.

Глава государства посетил в четверг, 13 сентября, дом вдовы Мориса Одена. Это «исторический момент», отмечает издание.

Эммануэль Макрон признает, что «правда заключается в том, что Морис Оден был среди всех тех, кто стал жертвой системы», добавил президент Франции во время встречи с семьей Мориса Одена.

Помимо случая с Морисом Оденом, «речь идет о всех пропавших без вести во всех лагерях», подчеркнул депутат партии «Вперед, Республика!» Седрик Виллани, который также надеется на «открытие всех архивов».

Напомним, что Морис Оден — франко-алжирский математик, активный участник антиколониального движения в Алжире, был схвачен французскими войсками и подвергнут пыткам.

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Политическая жизнь Франции
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