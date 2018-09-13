Украинская партия потребовала воды для Крыма и отставки для Климкина

Киев, , 15:52 — REGNUM Власти Украины должны немедленно возобновить подачу воды в Крым и отправить в отставку главу МИД Павла Климкина. Об этом говорится в опубликованном 13 сентября заявлении украинской партии «Оппозиционный блок».

«Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осуждён за геноцид», — подчеркнуто в заявлении.

В партии напомнили, что в Киеве жителей Крыма по-прежнему называют «гражданами Украины». При этом полуостров испытывает нехватку пресной воды, что создает угрозу для здоровья людей и экологической безопасности.

Доступ к воде является неотъемлемым правом каждого человека, и это право закреплено международными документами. Оставляя Крым без воды, Киев проводит геноцид, нарушает права населения полуострова и действует не в пользу обеспечению национальной безопасности Украины.

12 сентября глава МИД Украины заявил, что Киев никогда не будет поставлять воду в Крым. Он также обвинил Россию в попытке воспользоваться выбросом химических веществ на заводе «Крымский титан», чтобы обеспечить снабжение полуострова водой.