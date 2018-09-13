Парламент Испании принял декрет об эксгумации останков Франсиско Франко

Мадрид, , 16:10 — REGNUM Сегодня, 13 сентября, парламент Испании одобрил декрет правительства, разрешающий эксгумацию останков каудильо Франсиско Франко, пишет газета ABC.

За принятие документа проголосовали 172 депутата, против — 2. Воздержались 164 депутата. Правительство намерено перенести могилу Франко из мемориала Долина Павших до конца этого года.

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Этот декрет позволит осуществить эксгумацию несмотря на несогласие потомков Франко. Как сообщало ИА REGNUM, состоящее из социалистов правительство Испании с лета изучает возможность законодательного запрета апологетики франкизма.

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