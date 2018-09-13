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Парламент Испании принял декрет об эксгумации останков Франсиско Франко

Политика

Могила каудильо должна быть убрана из базилики в Долине Павших до конца 2018 года

Парламент Испании принял декрет об эксгумации останков Франсиско Франко
Biblioteca Virtual de defensa
Франсиско Франко

Мадрид, 13 сентября 2018, 16:10 — REGNUM  Сегодня, 13 сентября, парламент Испании одобрил декрет правительства, разрешающий эксгумацию останков каудильо Франсиско Франко, пишет газета ABC.

За принятие документа проголосовали 172 депутата, против — 2. Воздержались 164 депутата. Правительство намерено перенести могилу Франко из мемориала Долина Павших до конца этого года.

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Этот декрет позволит осуществить эксгумацию несмотря на несогласие потомков Франко. Как сообщало ИА REGNUM, состоящее из социалистов правительство Испании с лета изучает возможность законодательного запрета апологетики франкизма.

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Политическая жизнь Испании
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