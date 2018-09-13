«Боевики в Идлибе готовят наступательные действия», — Захарова

Москва, , 15:48 — REGNUM В Сирии вновь намечается эскалация напряжённости. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 сентября.

«Напряжённость в Сирии, к сожалению, вновь нарастает. На земле наиболее сложная ситуация складывается в провинции Идлиб, где ввиду высокой концентрации террористов намечается эскалация напряжённости. Боевики активно проводят мероприятия по централизации управления, подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению, а также прорабатывают варианты наступательных действий в направлении городов Алеппо и Хама», — заявила Захарова.

По её словам, за последние дни в город Джиср-эш-Шугур в Идлибе прибыло несколько сотен боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые присоединились к действующей там группировке.

«Российские военные наблюдатели из центра по примирению враждующих сторон отмечают значительное увеличение интенсивности обстрелов близлежащих населённых пунктов, которые находятся на подконтрольной правительству Сирии территории, со стороны боевиков из идлибской зоны деэскалации», — добавила она.