Вице-премьер Украины вступился за обвиненного в геноциде Климкина

Киев, , 15:47 — REGNUM Некоторых депутатов Верховной рады Украины следует лишить гражданства страны за действия, направленные на подрыв территориальной целостности государства. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Украинский политический деятель написал в Twitter, что требования «Оппозиционного блока» об отставке главы МИД Украины Павла Климкина за его заявления по водоснабжению Крыма являются «антигосударственной деятельностью, разжиганием межконфессиональной вражды и действиями, направленными против территориальной целостности Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Климкин заявил, что на «оккупированную территорию» российского Крыма Украина никогда не будет поставлять воду. В ответ на это депутаты «Оппозиционного блока» заявили, что глава украинского МИД должен быть отправлен в отставку и понести ответственность за призывы к геноциду жителей полуострова.

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