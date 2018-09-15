Суббота, 15 Сентября 2018 года
19:52:43 МСК

Что встревожило немецкий бизнес в новых антироссийских санкциях США

Политика

Из обзора наиболее значимых событий транспортно-транзитной отрасли России и приграничных стран

Что встревожило немецкий бизнес в новых антироссийских санкциях США
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Санкт-Петербург, 15 сентября 2018, 18:42 — REGNUM  Немецкие предприниматели с беспокойством отнеслись к новым санкциям Вашингтона против России. Что наиболее всего встревожило бизнесменов Германии, рассказывает в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

Планы в отношении санкций против «Северного потока — 2» стали особым поводом для беспокойства:

«Лицо санкционной политики США — дружелюбное и совершенно не соответствует той жесткости, с которой правительство США пытается навязать другим государствам свою волю», — пишет деловая газета Handelsblatt, указывая, что американские санкционные законы бьют и по врагам, и по друзьям, и вообще представляют собой «чудовищную мешанину» с учетом того, что, по мнению экономистов, такого рода политика неэффективна и несерьезна: «США и сами используют санкционные угрозы иногда как бы «не всерьез», а уже принятые санкции часто не реализуются».

По словам издания, «немецкая энергетика ориентирована на Россию как поставщика энергоресурсов. А теперь, когда даже миллиардный проект «Северный поток — 2» в опасности, Германия рискует стать побочной жертвой американской внутренней политики».

Что понимают в создавшемся положении Ангела Меркель и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер и каковы другие новости транспортно-транзитной отрасли России и приграничных стран, читайте в статье: Порты: Мечты Калининграда и российский Суэц

Читайте также другие статьи Анны Мейзер о транспортных коммуникациях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить