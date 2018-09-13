Почему крупнейшие за 37 лет военные маневры Запад назвал «триумфом Путина»

Руслан Хубиев, , 16:50 — REGNUM

Как известно, с 11 сентября 2018 года на территории и в морских акваториях Дальнего Востока проходят крупнейшие за 37 лет учения всех родов войск армии России. К беспрецедентным маневрам привлечено порядка 300 тысяч военнослужащих, десятки тысяч бронемашин, свыше тысячи вертолетов, самолетов и беспилотников, 80 кораблей флота, а также силы союзных подразделений из Китая и Монголии.

В Минобороны заранее сообщили, что в ходе учений будут отработаны «вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности страны». Однако открытым остается ключевой вопрос ситуации: почему в такой форме и почему сейчас?

Предыстория и необходимость

Как известно, в рамках антироссийского сценария, выработанного Западом после распада СССР, добиться абсолютного военного превосходства Соединенных Штатов над Россией планировалось уже к 2018−2020 году. Первым их шагом был выход из договора по ПРО. Затем — осуществление концепции «быстрого глобального удара», в его рамках — окружения страны позиционными районами ПВО, и, как следствие, смещение стратегического паритета в свою пользу. К настоящему времени Вашингтон уже планировал иметь возможность одностороннего уничтожения нашей страны без угрозы критического для себя ответного удара.

К счастью, к финалу реализации этой стратегии, Москве удалось нейтрализовать русофобские планы. Историческое послание Владимира Путина Федеральному собранию в марте этого года, демонстрация тех видов вооружения, которые и поставили крест на планах США, — в июле, и, наконец, нынешняя цепочка масштабных учений по всей стране позволили не только сохранить прежнее соотношение стратегических сил, но и резко вырваться вперед, создав такие системы, о которых американцы даже не мечтали.

Иными словами, в области паритета стратегических сил и возможностей — нанесения неприемлемого ответного удара по США, Россия добилась прорывного успеха. Это включает в себя разработку платформы для вывода в космос стратегического оружия, крылатой ракеты с ядерным двигателем, гиперзвукового оружия, лазеров, наземных и подводных беспилотников, а также прочего, в чем ВПК РФ уверенно обошел Пентагон на два-три поколения.

К сожалению, это касается лишь стратегического баланса сил, и, как следствие, может остановить лишь глобальную угрозу. Решить же проблему локальных конфликтов, которые чужими руками либо с участием собственных сил создаются Америкой, данные комплексы не в состоянии. А вот классические виды вооружений и возможности иных родов войск нашей страны — вполне.

Именно поэтому участие в нынешних военных маневрах разом около трети армии России (без учета запаса и резерва), а также задействование в них всех видов стратегических вооружений, флота, ВКС и сухопутных сил (в том числе 36 тысяч различных боевых машин — танков, БТР, единиц артиллерии и прочего) на языке геополитики и называется «чётким сигналом».

А учитывая, что на одном из этапов к российской армии присоединятся и тысячи военнослужащих китайских частей, это придаст ему и вовсе очевидный смысл. В послании Западу наглядно сообщается, что в настоящий момент ему противостоит не только Россия и Китай по отдельности, но и ситуационный дуумвират сильнейшей (по ряду ключевых направлений) армии мира и первой (по ряду показателей) экономики планеты. Причем партнерство Пекина и Москвы уже расширяется и на стратегическом уровне.

Сами по себе учения демонстрируют не только послание потенциальным противникам, но и показывают, насколько серьезно в Москве относятся к тем угрозам, которые явно стоит ожидать от теряющих мировую гегемонию Соединенных Штатов. Кремль исходит из уроков прошлого и понимает, что нестабильность и экономические проблемы этих стран на всем протяжении мировой истории всегда решались ими за чужой счет, а это резко повышает вероятность скорых локальных конфликтов. В результате армию России сочли целесообразным готовить к условиям реальной войны уже сейчас, а союз Пекина и Москвы выводить на новый уровень, повышая степень доверия двух стран и налаживая координацию в стратегической сфере.

Легенда учений на фоне попыток обострить ситуацию в Сирии и на Украине также весьма показательна. Официально основными целями маневров являются «проверка и проведение перегруппировки войск на большие расстояния», то есть к вероятным точкам организованного Западом хаоса, «организация взаимодействия между сухопутными силами, силами Военно-Морского Флота и другими родами войск», а также «получение командующими практики в ходе подготовки и ведения реальной войны».

География

Важным отличием нынешних беспрецедентных маневров от учений, прошедших ранее, является и тот факт, что проводятся они за Уралом. Это позволяет говорить о том, что европейская часть России, по мнению Минобороны, уже укреплена в достаточной мере.

И действительно, с 2014 года Россия прежде всего занималась западным направлением, успешно восстанавливала военное присутствие в Средиземном море и на европейском театре военных действий — на Белоруссию надежды нет, поэтому и был создан мощный западный военный округ. Помимо насущной необходимости, такой подход являлся и одной из стратегических задач, прописанных в действующей Морской и оборонительной доктрине. Согласно ей, в течение 4 лет ВМФ страны должны были обеспечить себе достаточное постоянное присутствие в этом регионе.

В результате основной базой флота в Средиземном море постепенно становится российский ПМТО в сирийском Тартусе, на нем продолжается масштабная реконструкция по всем направлениям. Помимо этого, Россия уже имеет договоры с рядом средиземноморских стран о получении необходимых услуг по дозаправке и частичному ремонту кораблей флота.

В настоящий момент ведутся переговоры с Египтом, Ливией и Алжиром о создании в этих странах постоянных российских пунктов материально-технического обеспечения. Все это стало возможным благодаря приходу России в Сирию, филигранному исполнению и быстрой корректировке планов, а также тем шагам США, которые предпринимались ими для лихорадочного и чаще всего необдуманного противодействия.

Перевод фокуса укрепления обороны за Урал свидетельствует о достаточном уровне приложенных усилий, а также о том, что в военном ведомстве считают созданный противовес 6-му флоту США на данном этапе достаточным. Теперь речь идет о подготовке щита в Центре и на Востоке, а также о возрождении логистики, опыта управления и действий армии по всей территории страны.

Тот факт, что Вооруженные силы России и армия Китая в ходе данных учений координируют свои действия на стратегических направлениях, говорит и об очень серьезном отношении к угрозам со стороны Америки. Масштаб и значение проходящих маневров в случае негативного развития событий в будущем и реализации попыток Запада чужими руками втянуть Россию и КНР в тот или иной конфликт, можно будет сравнить разве что с учениями 1941 года.

Тогда накануне немецкого вторжения Генштабом Красной армии был отрепетирован сценарий, при котором часть военных выступала в роли нападающего Вермахта, а часть от лица обороняющегося Советского Союза. Нападающая сторона имитировала тактику и стратегию Вермахта, обороняющаяся — уставы и нормы СССР. Условный Советский Союз проиграл с треском. В результате этих учений были сделаны серьезные выводы и во многом они повлияли на исход реального мирового конфликта.

Сегодня Россия показывает аналогичный подход, готовясь к современной войне, исходя из западных методов. Методов проецирования хаоса и конфликтов вдоль российских границ, либо в зонах наших государственных интересов. Неслучайно осевой задачей маневров названа именно «переброска крупных сил и средств к зоне ведения боевых действий». Предпосылки для подобной «тренировки» у нас с вами действительно есть.

Помимо этого, тот факт, что маневры проходят за Уралом, позволяет России не привлекать наблюдателей с натовской стороны и усмирить медийную истерию, однако вместе с тем продемонстрировать, что военная мощь страны, оснащение и готовность армии России к действиям, находятся на более высоком уровне развития, нежели кто-либо на Западе ожидал.

Еще несколько лет назад учения России и Белоруссии были на грани срыва из-за сложностей в перевозке одного-единственного российского батальона на 500 километров пути. На это у «старой» армии ушло 5 дней. Сегодня же, в ходе учений большая часть логистики государства действует образцово-слаженно, а масштаб учений дал мощный толчок для всей страны.

11 крупнейших баз хранения военной техники на Дальнем Востоке бурлят как растревоженный улей, расконсервируя и готовя боевые машины и оснащение каждый день. Железнодорожники работают круглые сутки, проводя эшелоны и перебрасывая десятки и сотни тысяч людей, танков, БМП, БТР и прочего на огромные расстояния. Техника прибывает к месту маневров вовремя, хотя совсем недавно даже это было нерешаемой задачей номер один. Подобная демонстрация — еще один отрезвляющий элемент для раздумывающего над своими планами Вашингтона.

Выводы

По сути, «триумфом Путина» данные учения на Западе названы именно поэтому. Ведь если в марте 2018 года Россия остановила угрозу глобального нападения на страну, а в июле — доказала реальность существующего прорыва, то теперь, начав нынешние маневры с масштабом, невиданным 40 лет, продемонстрировала и готовность защитить себя в любой зоне государственных интересов.

Более того, сам формат реализации учений уже несет в себе важный посыл. В частности, неслучайно отряд боевых кораблей Северного флота, шедший на нынешние маневры, впервые в истории и в сложной ледовой обстановке сделал это именно через Северный морской путь.

Носители высокоточных крылатых ракет России, совершенно неприспособленные для хода по такой «воде», в сопровождении атомного ледокола «50 лет Победы» и ледокола «Илья Муромец» буквально с палубы передали американским войскам на Аляске большой привет. В Пентагоне этот сигнал прекрасно услышали. США осознали, что Северный морской путь теперь открыт и для боевого флота России, причем даже если судоходность его кораблей формально не должна позволять им делать это.

Ясно в Вашингтоне осознали и то, что учения «Центр-2015», объявленные Западом в те времена «потугами Москвы» и «дутыми угрозами», были лишь первой ласточкой возрождения российской армии. Последовавшие спустя год учения окружного масштаба «Кавказ-2016», затем «Запад-2017» и, наконец, анонсированный «Восток-2018» стерли последние улыбки с лиц генералов Пентагона. А уж прорыв, озвученный 1 марта, и нынешние колоссальные учения и вовсе отрезвили даже самые «ковбойские» мозги.

При этом, задействуя такие крупные силы на Востоке, Россия не забывала держать под пристальным вниманием и натовский контингент. Дабы американцы не выкинули очередную каверзу, Москва накануне учений и ожидаемой провокации в Идлибе сосредоточила у берегов Сирии крупнейшую с советских времён корабельную ударную группировку.

В её состав вошли как минимум девять носителей высокоточных ракет большой дальности «Калибр» и неизвестное число подводных ракетоносцев. Под прицелом этой группы вопреки мнениям широкой публики и сейчас находится отнюдь не одна только Сирия, а практически полностью вся Европа, Персидский залив, Красное море и Ближний Восток.

Предупредила Москва «друзей и партнёров» и на прочих направлениях. Так, 7 сентября состоялись учения в Крыму. Второго числа — полеты противолодочных самолётов у границ Японии, а для укрепления переговорных позиций Владимира Путина накануне встречи с Синдзо Абэ у берегов «Восходящего солнца» прошел и отряд из 28 боевых кораблей ВМФ России, совершавших переход из Охотского в Японское море намеренно в эти дни. И так далее по всей периферии огромной страны.

Еще пару месяцев назад министр обороны Соединенных Штатов надменно сказал, что внешняя политика США базируется на военной силе Пентагона и американской армии. А сейчас получил от России достойный ответ. Москва показала, что у нее есть достаточная военная мощь для проецирования и защиты собственных интересов. Но при этом, в отличие от США, она не угрожает ни одной стране. Напротив, Путин предложил Соединенным Штатам и Европейскому союзу сотрудничество. Но по совокупности последних лет четко прояснил: затормозить экономическое и военно-техническое развитие России ни у кого не получится.