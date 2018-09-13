На Украине суд обязал начать уголовное дело против министра юстиции

Киев, , 15:35 — REGNUM Против министра юстиции Украины Павла Петренко Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет обязано открыть производство, сообщает 13 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, такое решение принял суд. Петренко обвиняется по статье 366−1 УК Украины «Декларирование недостоверной информации». Так, племянница министра Божена Кличук после назначения Петренко на пост стала вдруг обладать двумя элитными квартирами и автомобилем марки Lexus.

Напомним, сегодня НАБУ предъявило обвинение еще двум лицам: замглавы службы безопасности Украины Павлу Демчине и министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Оба отрицают свои преступления.

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