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Военные Израиля задержали 12 палестинцев

Политика

Арестованные подозреваются в терроризме

Тель-Авив, 13 сентября 2018, 15:35 — REGNUM  Правоохранительные службы Израиля арестовали 12 палестинцев на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 13 сентября Anadolu.

Арестованные подозреваются в причастности к террористической деятельности, направленной против еврейского государства. В их отношении проводятся необходимые проверки.

Напомним, власти Израиля проводят регулярные рейды на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило, в ночное время суток.

В тюрьмах еврейского государства в настоящее время находится свыше 6 тыс. 500 палестинцев, в числе которых женщины, дети, политики, а также лица, которым не были предъявлены обвинения.

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