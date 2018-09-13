«Агенты ГРУ» Петров и Боширов опасаются за свою жизнь

Москва, , 15:34 — REGNUM Обвиненные Лондоном в причастности к инциденту в Солсбери российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов всерьез опасаются за свою жизнь. Об этом сообщает 13 сентября RT.

В интервью главреду агентства Маргарите Симоньян Петров и Боширов заявили, что обратились в российские СМИ «за защитой».

«Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся за жизнь, за близких, за тех людей, которые нас знают», — сказал один из «подозреваемых».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент РФ Владимир Путин отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что двое жителей России, которых власти Великобритании подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются гражданскими лицами.

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