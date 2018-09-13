Сальвини обвинил оппонентов в «антиитальянском расизме»

Рим, , 15:31 — REGNUM Единственными расистами в Италии являются сторонники левых партий, которые потворствуют нелегальной миграции и хотят превратить страну в «лагерь для беженцев», заявил в четверг, 13 сентября, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Tempo.

«Это — расизм в отношении итальянцев», — считает Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в 6 раз. Итальянская оппозиция и некоторые представители властей ЕС регулярно обвиняют правительство в целом и лично Сальвини в расизме.

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Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.