Спикер ЗС Ростовской области сохранит пост

Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия», в ходе которой участники поддержали кандидатуру Александра Ищенко на пост спикера донского Заксобрания. ИА REGNUM напоминает, что Ищенко занимал пост председателя Законодательного собрания Ростовской области предыдущего созыва с октября 2016 года.

«Надо отчетливо понимать, что подготовка и проведение выборов — это работенка. Работа — впереди. Доверие людей необходимо оправдать конкретными делами, ежедневной кропотливой работой», — отметил донской губернатор Василий Голубев, поздравляя однопартийцев с победой на выборах.

Глава региона также обратил внимание избранных депутатов ЗС Ростовской области шестого созыва на первоочередные задачи. Так, народным избранникам предстоит завершить формирование «Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года», провести работу по 12 основным направлениям развития России, обозначенных главой государства Владимиром Путиным.

ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября состоится заседание Законодательного собрания Донского региона шестого созыва. Его участники рассмотрят законопроект по сохранению региональных льгот до выхода на пенсию. Предполагается, что поправки будут приняты в кратчайшие сроки.

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