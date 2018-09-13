«Донести, записать, возбудить!»: Жириновский оскорбил Хинштейна у Соловьева

Москва, , 15:21 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Во время передачи Жириновский стал называть Хинштейна «завистником» и «мракобесом», после чего самарский депутат начал записывать всё на телефон.

«Записывай, записывай! Подлец всегда записывает и побежит доносить. Донести, записать, возбудить!» — не унимался Жириновский.

Хинштейн на своей странице в Twitter отметил, что после программы Жириновский начал называть его «подлецом» и угрожал вымазать нечистотами.

«Владимир Соловьев и редакторы кое-как сдерживали старика», — подытожил самарский депутат.

Напомним, ранее после потасовки на Пушкинской площади в Москве Владимир Жириновский предложил свою кандидатуру на пост министра внутренних дел РФ.

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