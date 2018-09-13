Четверг, 13 Сентября 2018 года
17:06:03 МСК

«Донести, записать, возбудить!»: Жириновский оскорбил Хинштейна у Соловьева

Политика

«Владимир Соловьев и редакторы кое-как сдерживали старика»

Москва, 13 сентября 2018, 15:21 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Во время передачи Жириновский стал называть Хинштейна «завистником» и «мракобесом», после чего самарский депутат начал записывать всё на телефон.

«Записывай, записывай! Подлец всегда записывает и побежит доносить. Донести, записать, возбудить!» — не унимался Жириновский.

Хинштейн на своей странице в Twitter отметил, что после программы Жириновский начал называть его «подлецом» и угрожал вымазать нечистотами.

«Владимир Соловьев и редакторы кое-как сдерживали старика», — подытожил самарский депутат.

Напомним, ранее после потасовки на Пушкинской площади в Москве Владимир Жириновский предложил свою кандидатуру на пост министра внутренних дел РФ.

Читайте подробнее: После потасовки Жириновский предложил свою кандидатуру на пост главы МВД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить