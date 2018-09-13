Индонезия попросила Вьетнам облегчить экспорт национальных автомобилей

Ханой, , 15:20 — REGNUM Министр промышленности Индонезии Аирланга Хартарто заявил, что индонезийское правительство попросило Вьетнам облегчить экспорт автомобилей из Индонезии, сообщает Antaranews.

«Необходимо рассмотреть политику двойного контроля для автомобильной промышленности», — заявил министр промышленности.

Количество индонезийских автомобильных поставок во Вьетнам довольно велико, что составляет около 40 тыс. единиц в год от общего объема экспорта автомобилей страны, который в среднем достигает 225 тыс. единиц в год.

В январе-июле 2018 года экспорт Индонезии во Вьетнам составлял всего лишь 1 528 единиц. Связано это с политикой Вьетнама по импорту автомобилей, а именно с законом № 116/2017/ND-CP (Указ о требованиях к изготовлению, сборке и импорту автотранспортных средств).

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом 11 сентября в ходе государственного визита главы Индонезии во Вьетнам.

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