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ЦИК предложила отменять «муниципальный фильтр» через региональные думы

Политика

Лидер псковского отделения партии «Яблоко» требовал проверки по факту воспрепятствования прохождения «муниципального фильтра» кандидатами на выборах губернатора Псковской области

Псков, 13 сентября 2018, 15:17 — REGNUM  Вопрос применения на выборах «муниципального фильтра» является одним из главных, которые «периодически обсуждаются на площадке ЦИК, где неоднократно высказывались мнения о необходимости существенной модернизации института сбора подписей в поддержку кандидата на пост высшего должностного лица субъекта РФ». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии «Яблоко», об этом говорится в ответе секретаря Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майи Гришиной на обращение депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга (фракция «Яблоко») по фактам нарушений законодательства на выборах губернатора Псковской области.

В своём ответе секретарь ЦИК ссылается на постановление Конституционного суда от 24 декабря 2012 года, в котором суд признал, что предусматривающие наличие «муниципального фильтра» на выборах губернаторов федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не противоречат Конституции.

При этом секретарь ЦИК России отмечает, что по статье 104 Конституции РФ законодательные органы обладают правом вносить инициативы федеральных законов в Федеральное Собрание РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг ранее заявлял о «бетонировании» «муниципального фильтра» на выборах губернатора Псковской области. 3 сентября он написал заявление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором заявил о воспрепятствовании прохождения «муниципального фильтра» на выборах губернатора Псковской области. Копии заявления были направлены председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой и первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.

Напомним, в 2017 году Лев Шлосберг уже вносил на рассмотрение Псковского областного собрания депутатов предложение об отмене «муниципального фильтра» для кандидатов в губернаторы от партий, представленных в Государственной думе РФ и региональных парламентах. Его инициативу поддержали только девять депутатов, 24 проголосовали против, трое воздержались.

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12 сентября Лев Шлосберг вновь внес на рассмотрение Псковского областного собрания депутатов законодательную инициативу об отмене «муниципального фильтра».

Напомним также, что в прошедших 9 сентября 2018 года выборах губернатора Псковской области кандидат от «Яблока» не участвовал — Виталий Аршинов снял свою кандидатуру сам. По его словам, ему не удалось собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку своего выдвижения. В 2014 году, на предыдущих выборах губернатора Псковской области, Льву Шлосбергу также не удалось пройти «муниципальный фильтр».

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Выборы губернатора Псковской области — 2018
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