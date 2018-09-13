ЦИК предложила отменять «муниципальный фильтр» через региональные думы

Псков, , 15:17 — REGNUM Вопрос применения на выборах «муниципального фильтра» является одним из главных, которые «периодически обсуждаются на площадке ЦИК, где неоднократно высказывались мнения о необходимости существенной модернизации института сбора подписей в поддержку кандидата на пост высшего должностного лица субъекта РФ». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии «Яблоко», об этом говорится в ответе секретаря Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майи Гришиной на обращение депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга (фракция «Яблоко») по фактам нарушений законодательства на выборах губернатора Псковской области.

В своём ответе секретарь ЦИК ссылается на постановление Конституционного суда от 24 декабря 2012 года, в котором суд признал, что предусматривающие наличие «муниципального фильтра» на выборах губернаторов федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не противоречат Конституции.

При этом секретарь ЦИК России отмечает, что по статье 104 Конституции РФ законодательные органы обладают правом вносить инициативы федеральных законов в Федеральное Собрание РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг ранее заявлял о «бетонировании» «муниципального фильтра» на выборах губернатора Псковской области. 3 сентября он написал заявление председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором заявил о воспрепятствовании прохождения «муниципального фильтра» на выборах губернатора Псковской области. Копии заявления были направлены председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой и первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.

Напомним, в 2017 году Лев Шлосберг уже вносил на рассмотрение Псковского областного собрания депутатов предложение об отмене «муниципального фильтра» для кандидатов в губернаторы от партий, представленных в Государственной думе РФ и региональных парламентах. Его инициативу поддержали только девять депутатов, 24 проголосовали против, трое воздержались.

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12 сентября Лев Шлосберг вновь внес на рассмотрение Псковского областного собрания депутатов законодательную инициативу об отмене «муниципального фильтра».

Напомним также, что в прошедших 9 сентября 2018 года выборах губернатора Псковской области кандидат от «Яблока» не участвовал — Виталий Аршинов снял свою кандидатуру сам. По его словам, ему не удалось собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку своего выдвижения. В 2014 году, на предыдущих выборах губернатора Псковской области, Льву Шлосбергу также не удалось пройти «муниципальный фильтр».

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