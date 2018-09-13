ГД на следующей неделе обсудит реорганизацию комиссий Поклонской и Аршбы

Москва, , 15:15 — REGNUM Госдума может на следующей неделе рассмотреть вопрос о создании новой комиссии на базе комиссии по депутатской этики и комиссии по доходам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

По итогам заседания комитета Савастьянова сообщила о создании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Совет Думы обсудит предложение комитета 17 сентября.

«При принятии решения Советом Думы комитет по контролю подготовит окончательно весь пакет, планируем до конца следующей недели вынести на пленарное заседание Государственной думы», — сообщила Савастьянова журналистам.

Отметим, что комиссию по доходам депутатов возглавляет депутат Наталья Поклонская, а комиссию по вопросам депутатской этики — Отари Аршба. С реорганизацией комиссии Поклонская может лишиться своего поста. Вопросы к Поклонской возникли у фракции после ее голосования против законопроекта о пенсионной системе.

Читайте также: Комиссия Госдумы по доходам проведет проверку в отношении пяти депутатов

Ранее Поклонская говорила о наличии вопросов у комиссии к пяти депутатам.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума реорганизует комиссии Поклонской и Аршбы