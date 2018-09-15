Казахстан. Молодежь надо вернуть в политику. Какова альтернатива?

Астана, , 15:48 — REGNUM Доверие как основа взаимодействия гражданина и государства дает возможность населению и властям вырабатывать взаимоприемлемую структуру отношений. По мере того, как со сцены уходит старшее поколение, теряются навыки взаимодействия между гражданами и государством. А у такой системы закономерно возникнут огромные проблемы. Как подобная ситуация развивается в Казахстане, пишет редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Проблема архаизации на постсоветском пространстве в большей или меньшей степени едина для всех бывших территорий огромного СССР, поэтому пример Казахстана не является исключительным. Старшее поколение, выросшее в условиях «тоталитарного и зарегулированного» СССР, обладает навыками общения с бюрократическим аппаратом, представляет себе механизмы его действия, может донести свою жалобу и выразить свой интерес.

В отличие от своих бабушек и дедушек, отцов и матерей, молодежь имеет упрощенные представления. Примитивно считая, что государство — это некие «они», не имеющие к «нам» никакого отношения, молодые люди стараются как можно скорее увильнуть от внимания государства, строя внутреннее взаимодействие, включая экономическое, по своим законам. «Политика — грязное дело», под таким девизом можно оставить собственное государство совершенно без опоры, потеряв связь между элитой и народом. Такие государства, как показывает опыт уже прошедших этот путь стран, тяготеют к превращению в хунты, становящиеся полем боя между различными властными группировками, теряющими силу и самостоятельность.

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