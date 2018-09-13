Госадвокат попросил оправдать Януковича по делу о госизмене

Киев, , 15:13 — REGNUM Оправдания для своего подзащитного попросил государственный адвокат Виктора Януковича Юрий Рябовол, выступая в суде по делу о государственной измене бывшего президента Украины. Об этом сообщает RT.

В ходе дебатов защитник заявил, что оправдание Януковича будет единственно правильным решением суда. Стороне обвинения не удалось доказать, что бывший президент совершил то, в чем его обвиняют.

Как сообщало ИА REGNUM, свергнутого в 2014 году украинского президента обвиняют в государственной измене и других преступлениях. Прокуроры требуют для Януковича 15 лет тюрьмы.

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