Замгенсека НАТО об изменении Конституции Украины: это не наше дело

Киев, , 15:12 — REGNUM Изменение Конституции Украины ради закрепления курса на евроинтеграцию — это внутреннее дело Украины, заявил заместитель генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес, сообщает 13 сентября УНИАН.

По его словам, Североатлантический альянс признает, что Украина хочет вступить в НАТО, и считает Киев «одним из ближайших партнеров». Однако нужно ли для вступления в НАТО менять Конституцию страны — это должны решить украинские депутаты, подчеркнул Альваргонсалес.

Напомним, ранее представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко предложил закон, который закрепляет в Конституции страны евроинтеграционный курс Украины. По мнению внефракционного депутата Рады Сергея Таруты, данный закон не сможет набрать 300 голосов в парламенте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде нет голосов за изменение Конституции под НАТО и ЕС — депутат