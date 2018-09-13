«Лучшее — враг хорошего»: правительство Тюменской области останется прежним

Тюмень, , 15:15 — REGNUM Новый губернатор Тюменской области Александр Моор не будет проводить кадровых изменений в правительстве регионает. Он считает, что прежний губернатор области Владимир Якушев собрал отличную и эффективную управленческую команду. Об этом избранный глава сообщил 13 сентября на первой после выборов пресс-конференции.

«Лучшее — враг хорошего. Команда отлично понимает, что нужно делать, и эффективно работает», — отметил Моор.

Замене подлежат лишь те чиновники, которые покинули правительство региона в связи с переходом на работу в Министерство строительства и ЖКХ России. Кроме того, замгубернатора Евгений Заболотный стал депутатом гордумы Тюмени.

Напомним, досрочные выборы губернатора в Тюменской области прошли из-за того, что прежний глава региона Владимир Якушев возглавил Минстрой.

Александр Моор считает, что не важно, назначен губернатор или избран.

«Работа на любой ответственной должности определяется личностью человека. Несомненно, и в той должности, и в этой, человек должен быть максимально открытым, порядочным, и в своей деятельности руководствоваться интересами всех жителей региона и страны», — отметил губернатор Тюменской области.

Александр Моор подчеркнул, что для руководителя любого уровня важно пройти все ступени вверх, не пропуская н одной. Опыт работы главой города Тюмени позволил ему узнать «как всё работает внизу, и как решения, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях, выглядят не на бумаге, а отзываются в реальной жизни».

Напомним, досрочные выборы губернатора Тюменской области состоялись 9 сентября 2018 года. По результатам прямого голосования Александр Моор набрал 65% голосов избирателей, пришедших на выборы. Ранее, в течение семи лет, он руководил Тюменью.

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