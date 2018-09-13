В СДПГ от Меркель потребовали уволить главу секретной службы Маасена

Берлин, , 15:01 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель должна отправить в отставку руководителя Федерального ведомства по охране Конституции Ханса Георга Маасена. Об этом генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль написал в микроблоге в Twitter.

«Для руководства СДПГ абсолютно очевидно, что Маасен должен уйти. Теперь Меркель должна действовать», — отметил Клингбайль.

Как сообщало ИА REGNUM, Маасен оказался в центре скандала после событий в Хемнице. Он заявил, что сообщения о погромах и травле мигрантов не соответствовали действительности.

Высказывания Маасена вошли в противоречие с позицией Меркель и её пресс-секретаря Штеффена Зайберта. Глава секретной службы был вызван для объяснений в комитет по внутренней политике бундестага.

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