В СДПГ от Меркель потребовали уволить главу секретной службы Маасена

Берлин, 13 сентября 2018, 15:01 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель должна отправить в отставку руководителя Федерального ведомства по охране Конституции Ханса Георга Маасена. Об этом генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль написал в микроблоге в Twitter.
«Для руководства СДПГ абсолютно очевидно, что Маасен должен уйти. Теперь Меркель должна действовать», — отметил Клингбайль.
Как сообщало ИА REGNUM, Маасен оказался в центре скандала после событий в Хемнице. Он заявил, что сообщения о погромах и травле мигрантов не соответствовали действительности.
Высказывания Маасена вошли в противоречие с позицией Меркель и её пресс-секретаря Штеффена Зайберта. Глава секретной службы был вызван для объяснений в комитет по внутренней политике бундестага.
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