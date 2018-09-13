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Лондон приветствует роль Эрбиля в политическом процессе Ирака

Политика

Курды могут сыграть ключевую роль в формировании нового правительства в стране

Багдад, 13 сентября 2018, 15:03 — REGNUM  Посол Великобритании в Ираке Джонатан Уилкс приветствовал роль Иракского Курдистана в формировании правительства в Багдаде, сообщает 13 сентября Anadolu.

Данное заявление было сделано во время встречи дипломата с премьер-министром курдской автономии Нечирваном Баразани в столице Иракского Курдистана городе Эрбиле.

Напомним, в мае 2018 года в Ираке прошли парламентские выборы, победу на которых одержали шиитские политические партии, однако они до сих пор не пришли к согласию относительно формирования нового правительства. Не последнюю роль в данном процессе должны сыграть курды, получившие 60 мест в законодательном органе страны.

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