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В Кремле подтвердили участие Путина в саммите «Один пояс – один путь»

Политика

Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина

Москва, 13 сентября 2018, 14:50 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в Китае в следующем году, заявил 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать на форум, отметил Песков.

Напомним, форум «Один пояс — один путь» объединяет проекты «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что идея Си Цзиньпина о том, что проект «Один пояс — один путь» должен привести к сотрудничеству со всеми странами и континентами, согласуется с инициативой России о евразийском экономическом сотрудничестве.

Читайте подробнее: Путин: Проект «Один пояс и один путь» согласуется с планами России

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Российско-китайские отношения
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