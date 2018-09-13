В Кремле подтвердили участие Путина в саммите «Один пояс – один путь»

Москва, , 14:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в Китае в следующем году, заявил 13 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина приехать на форум, отметил Песков.

Напомним, форум «Один пояс — один путь» объединяет проекты «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что идея Си Цзиньпина о том, что проект «Один пояс — один путь» должен привести к сотрудничеству со всеми странами и континентами, согласуется с инициативой России о евразийском экономическом сотрудничестве.

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