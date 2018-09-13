Премьер-министр Испании обнародует текст своей диссертации — El Mundo

Мадрид, , 14:52 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес опубликует свою докторскую диссертацию, чтобы опровергнуть заявления о плагиате в ее содержании, пишет газета El Mundo 13 сентября.

Издание ссылается на близкие к фигуре главе правительства источники, а также на руководство Испанской социалистической рабочей партии, лидером которой является Санчес. Педро Санчес подождет до того момента, когда заявления о плагиате прокомментирует университет Камило Хосе Селы, в котором в 2012 году была защищена диссертация.

Правительство Санчеса называет эти заявления прямым нападением на главу правительства и попыткой подорвать его власть. Оно настаивает, чтобы лидер Народной партии Пабло Касадо также опубликовал свою магистерскую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, газета ABC написала о том, что в тексте диссертации Санчеса «Инновации испанской экономической дипломатии: анализ государственного сектора (2000−2012 гг.)» имеется плагиат и многочисленные нарушения. Санчес назвал это ложью и пригрозил журналистам судом. За день до этого ушла в отставку министр здравоохранения, также столкнувшаяся с обвинениями в плагиате.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Испании опровергает наличие плагиата в своей диссертации