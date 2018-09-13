СМИ узнали о планах США и Кубы обсудить «акустические атаки»

Вашингтон, , 14:45 — REGNUM Вопрос о возможных «акустических атаках» в столице Кубы, от которых якобы пострадали дипломаты США, обсудят в ближайшее время представители двух стран. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Госдепе.

По словам представителя ведомства, американская сторона надеется получить информацию, которая поможет в расследовании «данных инцидентов».

Где именно пройдет встреча представителей США и Кубы, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США утверждали, что дипломаты страны якобы подверглись «акустической атаке» в посольствах на Кубе и в Китае. При этом до сих пор не уточняется, что именно произошло с людьми.

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