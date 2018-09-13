Четверг, 13 Сентября 2018 года
15:18:19 МСК

СМИ узнали о планах США и Кубы обсудить «акустические атаки»

Политика

Американская сторона надеется получить информацию, которая поможет в расследовании «данных инцидентов»

Вашингтон, 13 сентября 2018, 14:45 — REGNUM  Вопрос о возможных «акустических атаках» в столице Кубы, от которых якобы пострадали дипломаты США, обсудят в ближайшее время представители двух стран. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в Госдепе.

По словам представителя ведомства, американская сторона надеется получить информацию, которая поможет в расследовании «данных инцидентов».

Где именно пройдет встреча представителей США и Кубы, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США утверждали, что дипломаты страны якобы подверглись «акустической атаке» в посольствах на Кубе и в Китае. При этом до сих пор не уточняется, что именно произошло с людьми.

Читайте также: Госдеп: расследование акустических атак против дипломатов США продолжается

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дипломатические скандалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить