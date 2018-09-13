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11 мандатов получила «Единая Россия» в заксобрании Ненецкого АО

Политика

Врио губернатора Александр Цыбульский — в числе получивших мандат. Кому достанется его место в парламенте — пока неизвестно

Нарьян-Мар, 13 сентября 2018, 14:38 — REGNUM  Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа подписала протоколы о распределении мандатов в окружном Собрании депутатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружного парламента, большинство мест в новом созыве получила партия «Единая Россия» — 11 мандатов.

На сегодняшний день в протоколе по единому округу значатся врио губернатора Александр Цыбульский, Леонтий Чупров, Максим Арбузов и Наталья Кардакова.

Кандидаты от «Единой России» также одержали победу в 7 из 8 одномандатных избирательных округов.

По два мандата в едином избирательном округе получат ЛДПР и КПРФ. В протоколе избиркома от Ненецкого окружного отделения КПРФ мандаты будут предложены Михаилу Райну и Ольге Карповой. Еще один мандат коммунисты получат по одномандатному избирательному округу. Итого от партии в региональном парламенте будет три представителя КПРФ.

Два мандата, которые достанутся ЛДПР, будут предложены Владимиру Жириновскому и Андрею Смыченкову.

По одному мандату получат партии «Коммунисты России» (первый в списке — Максим Сурайкин), от партии «Родина» — Андрей Ружников, от «Справедливой России» — Наталья Лысакова.

Как пояснили в Избирательной комиссии НАО, избранным кандидатам будет вручено уведомление об избрании. В течение пяти дней они должны письменно подтвердить свое согласие на получение мандата либо написать отказ. В последнем случае избирком передаст вакантный мандат следующему зарегистрированному кандидату.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в НАО прошли выборы в Собрание депутатов НАО, Архангельское областное Собрание депутатов, а также местные выборы в нескольких муниципальных образованиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть политических партий прошли в Заксобрание Ненецкого АО

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