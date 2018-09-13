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Стремление к автокефалии грозит Киеву расколом общества, считают в МИД РФ

Политика

В Киеве закрывают глаза на захват радикальными силами храмов канонической Украинской православной церкви, факты насилия в отношении священнослужителей и прихожан

Стремление к автокефалии грозит Киеву расколом общества, считают в МИД РФ
Жан Жорж Вибер. Раскол. До 1902

Варшава, 13 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  Украина должна немедленно прекратить грубые нарушения норм ОБСЕ в области свободы вероисповедания. Заявления властей об автокефалии Украинской православной церкви грозят украинскому обществу еще большим расколом, заявила 13 сентября представительница Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Дарья Мосина, выступая на совещании ОБСЕ.

Она отметила, что в Киеве закрывают глаза на захват радикальными силами храмов канонической Украинской православной церкви, факты насилия в отношении священнослужителей и прихожан. Кроме того, украинские власти пытаются ограничить деятельность крупнейшей в стране конфессии и расколоть общины верующих.

В Киеве заявляют об автокефалии УПЦ, хотя сама эта церковь таких намерений не высказывала. Такие действия властей ведут к еще большему расколу общества, сказала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек заявил, что в Вашингтоне поддерживают создание автокефальной церкви на Украине.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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