Стремление к автокефалии грозит Киеву расколом общества, считают в МИД РФ

Варшава, , 14:37 — REGNUM Украина должна немедленно прекратить грубые нарушения норм ОБСЕ в области свободы вероисповедания. Заявления властей об автокефалии Украинской православной церкви грозят украинскому обществу еще большим расколом, заявила 13 сентября представительница Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Дарья Мосина, выступая на совещании ОБСЕ.

Она отметила, что в Киеве закрывают глаза на захват радикальными силами храмов канонической Украинской православной церкви, факты насилия в отношении священнослужителей и прихожан. Кроме того, украинские власти пытаются ограничить деятельность крупнейшей в стране конфессии и расколоть общины верующих.

В Киеве заявляют об автокефалии УПЦ, хотя сама эта церковь таких намерений не высказывала. Такие действия властей ведут к еще большему расколу общества, сказала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек заявил, что в Вашингтоне поддерживают создание автокефальной церкви на Украине.

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