«Отравители» Скрипалей призвали Британию извиниться перед ними

Москва, , 14:31 — REGNUM Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которые обвиняются властями Великобритании по «делу Скрипалей», призвали следствие извиниться перед ними, если реальные виновные все-таки будут найдены. Об этом Петров рассказал в интервью RT.

«Хотелось бы, чтобы если реально когда-нибудь отравителей найдут, то хотя бы перед нами бы извинились», — сказал Петров.

По его словам, он теперь не может спокойно выйти из дома, поскольку по радио и телевизору только и говорят о Петрове и Боширове.

«Мне реально страшно, я напуган, опасаюсь. Я даже не знаю, что будет завтра», — признался Петров.

Напомним, в интервью «подозреваемые» также рассказали, что находились в Солсбери 3 марта, приехав в Великобританию в качестве туристов, «чтобы оторваться». Город они выбрали по советам друзей. Они хотели погулять по городу, но промокли и вернулись на вокзал. Там они около часа были в кафе, пили кофе. На ближайшей электричке Петров и Боширов покинули Солсбери.

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