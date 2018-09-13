МИД Индонезии: «управлять» Южно-Китайским морем можно только сообща

Джакарта, , 14:37 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что регион Южно-Китайского моря (ЮКМ) достигнет мира и процветания только благодаря сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, сообщает Media Indonesia.

Заявление было сделано на 28-м рабочем совещании по вопросам урегулирования конфликта в Южно-Китайском море в Монадо, Индонезия.

На совещании присутствовали 64 участника из Индонезии, Брунея, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Вьетнама и Тайваня.

Стороны обсудили различные текущие морские проблемы и изучили различные инициативы и перспективы многостороннего сотрудничества.

Один из вопросов, поднятых на семинаре в этом году, был связан с загрязнением морской акватории. Стороны предложили совместный исследовательский проект по данному вопросу, включая исследование в области воздействия микропластика.

Совещание согласовало различные проекты сотрудничества на 2019 год, в том числе совместные исследовательские поездки в прибрежные районы, затронутые повышением уровня моря в регионе Южно-Китайского моря.

Напомним, 8 сентября 2018 года была проведена 14-я рабочая группа по изучению изменений уровня воды в Южно-Китайском море.