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МИД Индонезии: «управлять» Южно-Китайским морем можно только сообща

Политика

Заместитель министра иностранных дел Индонезии принял участие в совещании по вопросам урегулирования конфликта в Южно-Китайском море

МИД Индонезии: «управлять» Южно-Китайским морем можно только сообща
UserYeu Ninje
Карта Южно-Китайского моря

Джакарта, 13 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что регион Южно-Китайского моря (ЮКМ) достигнет мира и процветания только благодаря сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, сообщает Media Indonesia.

Заявление было сделано на 28-м рабочем совещании по вопросам урегулирования конфликта в Южно-Китайском море в Монадо, Индонезия.

На совещании присутствовали 64 участника из Индонезии, Брунея, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Филиппин, Вьетнама и Тайваня.

Стороны обсудили различные текущие морские проблемы и изучили различные инициативы и перспективы многостороннего сотрудничества.

Один из вопросов, поднятых на семинаре в этом году, был связан с загрязнением морской акватории. Стороны предложили совместный исследовательский проект по данному вопросу, включая исследование в области воздействия микропластика.

Совещание согласовало различные проекты сотрудничества на 2019 год, в том числе совместные исследовательские поездки в прибрежные районы, затронутые повышением уровня моря в регионе Южно-Китайского моря.

Напомним, 8 сентября 2018 года была проведена 14-я рабочая группа по изучению изменений уровня воды в Южно-Китайском море.

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Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море
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