Немецкие фирмы потеряли €43 млрд из-за киберугроз

Берлин, , 14:31 — REGNUM Немецкие компании потеряли €43 млрд из-за промышленного шпионажа, осуществляемого посредством сети интернет, сообщает 13 сентября Anadolu.

По данным немецкой ассоциации Bitkom, от действий взломщиков пострадали 68% немецких предприятий. Из них 29% взломов совершали хакеры, а 11% — разведывательные службы.

Напомним, тема киберугроз приобрела широкую популярность в СМИ, особенно после президентских выборов в США, победа в которых Дональда Трампа бездоказательно объявляется делом рук российских хакеров. Москва отрицает подобные обвинения.

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