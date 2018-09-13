Выяснилась сфера деятельности «отравителей» Скрипалей

Москва, , 14:26 — REGNUM Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых официальный Лондон обвинил в причастности к инциденту в Солсбери, могут быть бизнесменами, работающими в сфере спортивного питания. Об этом сообщает 13 сентября RT.

По словам предпринимателей, их бизнес «это фитнес-индустрия, всё, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеин». Комментируя вопросы главреда агентства, Боширов заявил, что не желает углубляться в вопросы, связанные с бизнесом, поскольку опасается, что от этого могут пострадать их клиенты.

Как сообщало ИА REGNUM, Петров и Боширов, якобы причастные к отравлению в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, подтвердили, что именно они изображены на опубликованных властями Великобритании снимках.

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