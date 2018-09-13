Между Россией и Палау может быть отменен визовый режим

Москва, , 14:17 — REGNUM Российская Федерация намерена заключить соглашение с островным государством Палау о взаимной отмене виз, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста документа, российские граждане, которые являются владельцами проездных документов и которые не намерены осуществлять торговую деятельность в Палау, освобождаются от требований получения виз для въезда в эту страну. Срок пребывания не должен превышать 30 дней.

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Соглашение может быть подписано между двумя государствами после достижения договоренностей со стороны Палау.

Палау — ассоциированное с США государство в Тихом океане, которое состоит из более чем 500 островов. Население страны — чуть более 20 тыс. человек. Считается, что острова являются лучшим местом для дайвинга.

Как сообщало ИА REGNUM, будущая администрация президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора готова работать над взаимной отменой визового режима с Россией

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