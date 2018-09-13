Жириновский предложил переименовать моря и Дальний Восток

Москва, , 14:08 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать моря, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября. Речь идет о борьбе за чистоту русского языка.

«С какой стати Балтийское море так называется? Народа «балты» нет уже полторы тысячи лет, никто про них не знает. Пусть море зовется Варяжским, как встарь!», — полагает депутат Госдумы.

Он напомнил, что слова «Балтика» и «балты» произошли от корня «болото».

Черное море во времена походов русских богатырей на византийский Константинополь во всем мире называли Русским морем, продолжил парламентарий.

«Сейчас мы вновь делаем геополитический бросок на юг — наводим порядок в Сирии, строим союз Москва — Анкара — Тегеран. Значит, на картах снова должно появиться Русское море», — делает он вывод.

Белому морю следует вернуть имя «Студеное», Баренцеву морю — «Ледовитое», указал депутат.

Жириновский предлагает отказаться от «Японского моря» на картах — оно всегда называлось Восточным.

Одновременно депутат настаивает на переименовании Дальнего Востока.

«Недопустимо, чтобы из столицы миллионам граждан давали понять: вы отдалены от нас, вы нам не близки. Страна должна быть единой! Предлагаю новое название — Русский Восток», — отметил он.