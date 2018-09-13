Бурятские коммунисты сообщили об уголовных делах против трёх членов УИК

Улан-Удэ, , 14:03 — REGNUM В Бурятии итоги выборов депутатов Народного Хурала на избирательных участках № 847, 855 и 860 (округ №19, город Улан-Удэ) признаны недействительными. Об этом ИА REGNUM сегодня, 13 сентября, сообщили в Бурятском республиканском отделении КПРФ.

Коммунисты уточнили, что речь идёт о голосовании за других людей, по чужим паспортам, а также о других нарушениях.

«Заведены уголовные дела на трёх членов УИК», — говорится в сообщении бурятских коммунистов. Они добавляют, что располагают данными о возбуждении ещё двух дел в Баунтовском районе.

Пресс-служба республиканского отделения КПРФ на официальной странице разместила видеозапись с заседания избиркома, на которой слышно, как председатель ресизбиркома Дмитрий Ивайловский говорит о нарушениях, которые «не позволяют согласиться с итогами в отдельных участках». В связи с этим в повестку вошёл вопрос «О признании итогов голосования на выборах депутатов Народного Хурала Республики Бурятия по единому избирательному округу на избирательных участках 847, 855, 860 недействительными».

Уточняется, что речь идёт о «выдаче бюллетеней иным гражданам», то есть о вбросе. На двух участках известно о вбросе по одному бюллетеню, на третьем — о двух.

В пресс-службе республиканского следственного управления СКР корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября эту информацию не прокомментировали.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, после единого дня голосования (9 сентября 2018 года) в Железнодорожном районе Улан-Удэ было возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего заместителя председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №725. Он подозревается в фальсификации избирательных бюллетеней.

В республиканском СУ СКР сообщили, что 9 сентября подозреваемый на избирательном участке на улице Нищенко в Улан-Удэ внёс в 50 избирательных бюллетеней отметки о голосовании за одного из кандидатов в депутаты республиканского парламента. В 45 избирательных бюллетеней он внёс отметки о голосовании за одну из политических партий.

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