В Лондоне из-за проблем с визами отменили Русский бал дебютанток

Лондон, , 14:02 — REGNUM Русский бал дебютанток, который ежегодно проводится в Лондоне, отменен, сообщает 13 сентября The Times.

По словам организатора балов в Европе Элизабет Смагин-Меллони, многие российские граждане сталкиваются с большими проблемами при получении виз, им очень часто отказывают, поэтому бал и был отменен.

Напомним, ранее с проблемой получения британской визы столкнулся российский олигарх Роман Абрамович. Британские СМИ сообщали, что для получения британской визы Абрамович должен пройти более «жёсткий визовый тест» и объяснить происхождение своего состояния, доказав, что оно получено законным путём.

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