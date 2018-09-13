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В «Роснефти» считают политически мотивированным решение суда ЕС

Политика

Отказ суда «не является неожиданным»

Москва, 13 сентября 2018, 13:59 — REGNUM  В условиях сложившихся сегодня отношений между Россией и западными странами политизированные решения европейских судов неизбежны, заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Об этом сообщает 13 сентября RT.

По словам Леонтьева, отказ суда ЕС общей юрисдикции в удовлетворении исков «Роснефти» к совету Евросоюза с требованием об отмене введённых против компании санкций «не является неожиданным».

«В нынешней политической обстановке в Европе, политизированные внеправовые решения судов предопределены», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски крупных компаний РФ о необоснованности ограничительных мер со стороны Европейского союза.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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