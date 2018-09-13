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Украинского спецслужбиста обвиняют в незаконном обогащении

Политика

Ранее по той же статье обвинили министра инфраструктуры Украины

Киев, 13 сентября 2018, 13:59 — REGNUM  Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит подозрение в незаконном обогащении первому заместителю главы службы безопасности Украины (СБУ) Павлу Демчине, сообщает 13 сентября «NewsOne».

По словам самого Демчины, НАБУ совершает «преступление» и основывает свое обвинение на «выдумках детективов». Демчина отметил, что НАБУ составили подозрение на основании его сожительства с гражданкой, с которой у него может быть общее имущество.

Отмечается, что замглавы СБУ уже пожаловался генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и главе специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Напомним, ранее НАБУ обвинило министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна тоже в незаконно обогащении.

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