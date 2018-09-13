МИД Франции призвал египетские власти отложить смертную казнь 75 человек

Париж, , 14:02 — REGNUM Франция обеспокоена решением уголовного суда Каира о смертной казне для 75 человек, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Франция ведет постоянный диалог с Египтом по проблеме смертной казни и призывает египетские власти отложить исполнение этих приговоров.

«Франция подтверждает свое негативное отношение к смертной казни при любых обстоятельствах и приверженность всеобщей ликвидации этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания. Мы призываем все государства, которые еще применяют смертную казнь, установить мораторий», — сообщает МИД Франции.

Как ранее сообщало, уголовный суд Каира приговорил к смертной казни 75 человек по делу об организации акций протеста против свержения экс-президента страныМухаммеда Мурси.

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