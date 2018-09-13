Четверг, 13 Сентября 2018 года
15:21:47 МСК

МИД Франции призвал египетские власти отложить смертную казнь 75 человек

Политика

Франция подтверждает свое негативное отношение к смертной казни

Париж, 13 сентября 2018, 14:02 — REGNUM  Франция обеспокоена решением уголовного суда Каира о смертной казне для 75 человек, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Франция ведет постоянный диалог с Египтом по проблеме смертной казни и призывает египетские власти отложить исполнение этих приговоров.

«Франция подтверждает свое негативное отношение к смертной казни при любых обстоятельствах и приверженность всеобщей ликвидации этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания. Мы призываем все государства, которые еще применяют смертную казнь, установить мораторий», — сообщает МИД Франции.

Как ранее сообщало, уголовный суд Каира приговорил к смертной казни 75 человек по делу об организации акций протеста против свержения экс-президента страныМухаммеда Мурси.

Читайте ранее в этом сюжете: 75 человек приговорили к смертной казни в Египте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить