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Испания продаст Эр-Рияду бомбы, несмотря на критику правозащитников

Политика

Ранее сделка была временно заморожена ввиду обвинения Эр-Рияда в военных преступлениях, совершаемых в Йемене

Мадрид, 13 сентября 2018, 14:01 — REGNUM  Испания продолжит продажу Саудовской Аравии 400 бомб с лазерным наведением, заявил министр иностранных дел королевства Жозеп Боррель, сообщает 13 сентября Reuters.

Ранее сделка была временно заморожена ввиду обвинения Эр-Рияда в военных преступлениях, совершаемых в Йемене. Правозащитники обвиняют Мадрид в продаже оружия для убийства мирных граждан.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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