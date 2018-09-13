В Югре уволен заместитель мэра из курганского УФСБ

Нефтеюганск, Югра, , 13:55 — REGNUM В Нефтеюганске с 13 сентября уволен заместитель главы города Сергей Лагойда. Причины увольнения не комментируются, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель информационно-аналитического отдела Александра Калаганова.

Как пояснил Znak. сом глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв, его заместителя уволили по представлению прокуратуры, в котором требовалось устранить нарушения, допущенные при приёме чиновника на работу. Как сообщает пресс-секретарь надзорного ведомства по ХМАО Инга Снаткина, Сергей Лагойда был зарегистрирован в квартире, принадлежащей другому чиновнику муниципалитета, и там не проживал. По факту он жил в гостинице. Также в должностной инструкции заместителя мэра Нефтеюганска не указаны необходимые для работы навыки.

Нарушения, безусловно, не столь весомые, как их последствие. Вторая версия отставки Лагойды, по информации некоторых СМИ, заключается в самой скандальной предвыборной кампании на довыборах на один мандат депутата гордумы.

Напомним, перед единым днём голосования там развернулась нешуточная борьба между самовыдвиженкой Анной Шишкиной и единороссом Дмитрием Третьяковым, которого сперва отстранили от выборов за подкуп избирателей воздушными шарами и нарушение авторского права, затем восстановили в списках кандидатов. Кроме того, Нефтеюганск отличился низкой явкой в единый день голосования 9 сентября 2018 года — 26,7% от общего числа избирателей.

Кто станет преемником кресла, которое освободил заместитель главы Нефтеюганска, на данный момент не сообщается. О Сергее Лагойде известно, что он родился 12 июня 1975 года в Витебской области, в Белоруссии. В 1997 году окончил Харьковский военный университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и АСУ» с квалификацией инженера-математика. В 2005 году окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция». С 1999 — 2002 годы работал в Управлении Министерства юстиции РФ по Курганской области. Затем, с 2002 — 2017 годы служил в Управлении ФСБ России по Курганской области. Пост заместителя главы Нефтеюганска занимал меньше года — с ноября 2017 до середины сентября 2018 года.

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