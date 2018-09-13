«Отравители» Скрипалей узнали себя на снимках из Солсбери

Москва, , 13:51 — REGNUM Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, якобы причастные к отравлению в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, подтвердили, что изображены на опубликованных Лондоном снимках. Интервью со «злоумышленниками» опубликовано RT.

«Мы те, чьи фотографии показали по телевидению, Руслан Боширов и Александр Петров. Это наши настоящие имена», — сказали мужчины.

Петров и Боширов подтвердили, что находились в Солсбери 3 марта, приехав в Великобританию в качестве туристов, «чтобы оторваться». Город они выбрали по советам друзей.

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Мужчины хотели погулять по городу, но промокли и вернулись на вокзал. Там они около часа были в кафе, пили кофе. На ближайшей электричке Петров и Боширов покинули Солсбери.

«Подозреваемые» Лондоном уточнили, что их поездка не была связана с бизнесом. Теперь мужчины опасаются за свою жизнь и своих близких.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября британская сторона назвала имена подозреваемых в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 13 сентября главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Петров и Боширов сами связались с ней и согласились на интервью.

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