Москва, , 13:43 — REGNUM Жители Российской Федерации Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти Великобритании подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, сами обратились к журналистке Маргарите Симоньян. Об этом сама главный редактор RT сообщила на странице в соцсети Twitter.

«Я их не искала… — написала Симоньян. — Петров и Боширов позвонили мне сами. На мобильный».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что двум гражданам РФ, которых официальный Лондон подозревает в причастности к «делу Скрипалей», нужно самим рассказать о себе.

Путин также добавил, что властям РФ уже известны личности мужчин, «ничего криминального в них нет».

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